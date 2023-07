Heute im gabb: Um 12:03 liegt der ATX TR mit +0.85 Prozent im Plus bei 7104 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +4.63% auf 0.8475 Euro, dahinter Andritz mit +1.87% auf 49.08 Euro und Erste Group mit +1.42% auf 33.905 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16142 (+0.20%, Ultimo 2022: 13923, 15.94% ytd). - In den News: Strabag, Andritz, A1 Telekom Austria, Immofinanz, VIG, Flughafen, Research zu Amag, - Nachlese: Do&Co und Flughafen Wien die Langfristbesten am Wiener Markt- Unser Robot sagt: Kapsch, Marinomed, Zumtobl und weitere Aktien auffällig; Radka Döhring führt im CEO-Ranking- Viertelfinale Aktienturnier: Immofinanz, Zumtobel, CA Immo und Do&Co mit guten Karten- gabb Jobradar: Amag, Immofinanz, VBV- ...

