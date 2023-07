Die Kursdelle ist wieder ausgebügelt, was Profis auf die Short-Seite treibt und Private in die Sommerferien.Zusammenfassung Auch wenn der DAX in dieser Woche wieder zugelegt hat, sind mit 5 Prozent etliche Professionelle short gegangen, einige haben Aktien verkauft. Die Stimmung fällt auf -16 Punkte. Joachim Goldberg sieht dahinter die relativ hohen DAX-Stände als Auslöser. Anders die Privaten, von denen sich 10 Prozent sowohl von der Long- als auch von der Short-Seite an die Seitenlinie gestellt ...

