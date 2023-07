Eschborn (ots) -- Techem Solutions GmbH und BBK Real Estate gründen Joint Venture "Techem BBK Energie GmbH"- "Wachstum durch Dekarbonisierung" als erklärtes Ziel des neuen Unternehmens- Techem übernimmt dabei Strom- & Wärmeversorgung sowie Meter- & Submetering von 2.600 Wohn- und 150 GewerbeeinheitenMit dem Ziel "Wachstum durch Dekarbonisierung" gründen die Techem Solutions GmbH und die BBK Real Estate GmbH gemeinsam das Joint Venture "Techem BBK Energie GmbH". Dieses vereint ab sofort die Expertise beider Unternehmen, mit dem Fokus auf alternativen Wärmeversorgungskonzepten und der Dekarbonisierung des Gebäudebestands.Zukunftsweisende Lösungen für energieeffiziente Versorgung von ImmobilienMit der Techem Solutions GmbH entwickelt Techem - basierend auf der digitalen Infrastruktur der Techem Energy Services GmbH - zukunftsweisende Lösungen für die sektorübergreifende, energieeffiziente Versorgung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Um die digitale Energiewende im Gebäudesektor voranzutreiben, setzt das Unternehmen, bspw. im Rahmen von Quartierskonzepten, auf integrative Versorgungslösungen. Diese umfassen präzise Messtechnik zur Bewusstseinsstärkung gegenüber Ressourcenverbräuchen bei Mietenden, die Optimierung von Heizungsanlagen mittels smarter Technologie sowie die Bereitstellung CO2e-armer Lösungen im Wärme-Contracting. Über intelligente Messsysteme und das Smart-Meter-Gateway ermöglicht es Techem zudem, dass Immobilienbesitzende die volle Transparenz über Verbräuche im Haus erlangen. Dies gilt als Voraussetzung, um den Verbrauch zukünftig flexibel an die volatile Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien anzupassen und auf diese Weise das Stromnetz zu entlasten. Die BBK Real Estate GmbH steht für die Investorengruppe Berg, Beck und Kegelmann. Diese umfasst, neben verschiedenen Investmentgesellschaften, ein umfangreiches Immobilienportfolio, bestehend aus 2.600 Wohn- und etwa 150 Gewerbeeinheiten an insgesamt 29 Standorten. Geographisch konzentrieren sich die Liegenschaften der Investorengruppe insbesondere auf Schleswig-Holstein sowie das Rhein-Ruhr-Gebiet.Partnerschaft für smarte und nachhaltige GebäudeDie neu gegründete Techem BBK Energie GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, das bestehende Portfolio unter Renditegesichtspunkten nachhaltig zu entwickeln, langfristig zu halten und auf diese Weise zu einem klimaneutralen Gebäudebestand beizutragen. Dabei übernimmt Techem neben der Strom- und Wärmeversorgung der Bestandsimmobilien auch das Management aller Messstellen für Gas, Strom und Fernwärme mit intelligenten Messsystemen und Smart-Meter-Gateways sowie die Mess- und Abrechnungsdienstleistungen der Heiz- und Betriebskosten. Auf diese Weise leistet Techem einen zentralen Beitrag zur Erschließung von Energieeffizienzpotentialen entlang der gesamten Wärmekette im Gebäudebestand."Wir freuen uns, dass wir mit Techem einen führenden Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude als Partner gewinnen konnten. Wir sind überzeugt davon, dass Techem mit seinem Lösungsportfolio einen zentralen Beitrag zur Effizienzsteigerung und CO2-Vermeidung unseres bestehenden Portfolios leistet", freut sich Mathias Beck, Geschäftsführer und Gesellschafter der BBK Real Estate GmbH.Holger Suschowk, Geschäftsführer der Techem Solutions GmbH, ergänzt: "Die Techem Solutions GmbH und die BBK Real Estate GmbH teilen das Ziel, den CO2-Fußabdruck von Immobilien nachhaltig zu reduzieren und so zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2045 beizutragen. Dabei ist ein digitaler, hochautomatisierter Gebäudebetrieb und die Vernetzung von Verbrauch, Speicherung und Erzeugung regenerativer Energie entscheidend für einen nachhaltigen Immobiliensektor." Die Wärme-Contracting-Lösungen der Techem Solutions GmbH umfassen dabei nicht nur die Installation neuer regenerativer Systeme der Strom- und Wärmeversorgung von Immobilien, sondern auch die kontinuierliche Analyse und das laufende Optimieren bestehender Heizsysteme. So lässt sich beispielsweise alleine durch eine intelligente Steuerung von Heizungsanlagen der Energieverbrauch von Mehrfamilienhäusern um durchschnittlich 15 Prozent* reduzieren, was Freiräume für gezielte Investitionen in neue, regenerative Energiesysteme schafft.Mehr über die umfassenden Contracting-Lösungen von Techem erfahren Interessierte hier (https://www.techem.com/de/de/energieeffizienz/contracting).* BaltBest (https://www.energieeffizient-wohnen.de/baltbest): "Einfluss der Betriebsführung auf die Effizienz von Heizungsaltanlagen im Bestand", gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Mai 2021.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit rund 4.000 Mitarbeitenden in 19 Ländern aktiv und hat mehr als 12 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an. Als Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion und Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungswirtschaft. 