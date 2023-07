Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Diskussion darüber, wie die Weltwirtschaft aus dem Inflations-/ Rezessionsdilemma herauskommen wird, ist zuletzt wieder in den Mittelpunkt gerückt, so Felipe Villarroel, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.Der Bericht zur Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA in der letzten Woche habe gezeigt, dass die Inflation anscheinend deutlicher nach unten tendiere. Gleichzeitig hätten die robusten Konjunkturdaten überrascht. ...

