Schwarzach am Main (www.fondscheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe den EUWAX Gold II (ISIN DE000EWG2LD7/ WKN EWG2LD) der Börse Stuttgart Commodities GmbH vor.Bereits Ende Mai sei der mittlerweile 17. "In Gold We Trust"-Report präsentiert worden. Die über 400 Seiten starke Studie der Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum AG sei vom Wall Street Journal zum "Goldstandard aller Goldstudien" geadelt worden. "Der Faktor Zeit wird hinsichtlich der Auswirkungen der Zinserhöhungen deutlich unterschätzt", laute eine der Kernaussagen. In Anbetracht der bedenklichen Verschuldungslage vieler Industriestaaten und der rasanten geldpolitischen Straffung allen voran in den USA würden die Autoren in den kommenden zwölf Monaten eine Rezession erwarten. ...

