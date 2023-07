© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jeff Gritchen



Im Zuge der Earnings hat der US-Gebrauchtwagenhändler Carvana eine Umschuldungsvereinbarung verkündet. Die Aktie schoss daraufhin um über 40 Prozent in die Höhe. Shortseller gucken in die Röhre. Wie es jetzt weitergeht.

Carvana hat seinen Ergebnisbericht und sich eine Umschuldungsvereinbarung gesichert, die die ausstehenden Schulden des Unternehmens voraussichtlich um mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar reduzieren wird.

Nach Angaben von Carvana werden durch die Vereinbarung über 83 Prozent der Fälligkeiten der unbesicherten Anleihen aus den Jahren 2025 und 2027 wegfallen und die erforderlichen Zinsaufwendungen in den nächsten zwei Jahren um mehr als 430 Millionen US-Dollar pro Jahr gesenkt. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Gläubiger neue besicherte Anleihen. Die neuen Anleihen werden außerdem später fällig als die alten Anleihen.

"Diese Transaktion erhöht unsere finanzielle Flexibilität durch die Reduzierung unserer Gesamtverschuldung, die Verlängerung der Laufzeiten und die Senkung der kurzfristigen Cash-Zinsausgaben erheblich, da wir unseren Plan, die Rentabilität deutlich zu steigern und zum Wachstum zurückzukehren, weiter umsetzen", zitiert CNBC Carvana-Finanzvorstand Mark Jenkins aus einer Erklärung.

Das Unternehmen arbeitet seit mehr als einem Jahr an einer solchen Vereinbarung, da die Aktie aufgrund der hohen Verschuldung und des unsachgemäßen Managements während der Coronavirus-Pandemie im freien Fall war.

Nach Veröffentlichung der Umschuldungsvereinbarung stieg die Carvana-Aktie am Mittwoch um 40 Prozent auf 55,80 US-Dollar, nahe dem 52-Wochen-Hoch vom August 2022. Die Carvana-Aktie ist in diesem Jahr von etwa vier US-Dollar um über 1077 Prozent gestiegen. Carvana-Shortseller haben in der Folge rund 2,18 Milliarden US-Dollar verloren, wie Daten des Analyseunternehmens S3 Partners zeigen. Allein bei der gestrigen Rallye mussten Leerverkäufer einen Verlust von rund 646 Millionen US-Dollar verkraften.

Die Daten von S3 zeigen, dass der Anteil der Leerverkäufer an Carvana 47 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals beträgt. Das stellt im Vergleich zum Rest des Marktes ein enorm hohes Niveau dar.

"Erwarten Sie weitere Leerverkäufe heute und in den nächsten Tagen, da die Leerverkäufer nach Ausstiegspunkten suchen, um ihr Engagement in einem sehr unrentablen Handel zu verringern", so Ihor Dusaniwsky, Managing Partner bei S3 Partners gegenüber Yahoo Finance.

