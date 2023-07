LEHNER INVESTMENTS AG München Absage der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Juli 2023

Die von der Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) ("Kugelbake") kraft gerichtlicher Ermächtigung für den 21. Juli 2023 um 09:00 Uhr einberufene außerordentliche Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG in den Räumlichkeiten von FM Notare, Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main, wird hiermit abgesagt. Mit Beschluss vom 18. Juli 2023 hat der 31. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München (Az. 31 Wx 148/23 e) den Beschluss des Amtsgerichts München (Registergericht) vom 30. Mai 2023 betreffend die Ermächtigung der Aktionärin Kugelbake zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG ausgesetzt. Die Aktionärin Kugelbake wird deshalb Tagesordnungspunkt 2, der für die außerordentliche Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG vorgesehen waren, neben weiteren Tagesordnungspunkten, als Ergänzungsverlangen der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG stellen. Hinsichtlich Tagesordnungspunkt 1 wird erwartet, dass der Vorstand dazu im Rahmen seiner Vorstandsberichterstattung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2023 ausführen wird. Ferner sieht die Kugelbake Tagesordnungspunkt 3 durch die Veröffentlichung der Ad-Hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 15. Juni 2023 als erledigt an. Die ordentliche Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG wird am 18. August 2023 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Criterion Conference Center, Aschauer Straße 28-32, 81549 München, stattfinden. Die am 14. Juni 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachte Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der LEHNER INVESTMENTS AG am 21. Juli 2023 ist somit gegenstandslos.

Frankfurt, 19. Juli 2023 Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)



Der Geschäftsführer

Kontakt: Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

c/o Lechner

Feldbergstr. 49

60323 Frankfurt am Main info@kugelba.ke

www.kugelba.ke