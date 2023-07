SFC Energy hat gemeinsam mit dem langjährigen indischen Partner FCTecNrgy die Fertigung von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen am Standort New Delhi/Gurgaon in Indien aufgenommen. In den Standort, an dem zunächst 100 Personen beschäftigt sein werden, wurden 10 Millionen Euro investiert. "Mittelfristig soll hier jährlich ein Umsatz von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...