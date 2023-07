Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG ein, die am Donnerstag, den 31. August 2023, um 10:00 Uhr am Sitz der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG in den Ausstellungsräumen der AGROB BUCHTAL GmbH, Duisdorfer Straße, 53347 Alfter-Witterschlick, stattfindet.

