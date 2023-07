Misano Adriatico, Italien (ots/PRNewswire) -Europas führende Messe für Fahrräder und langsame Mobilität findet wieder auf dem Misano World Circuit stattDie sechste Ausgabe des IBF Italian Bike Festival vom 15. bis 17. September 2023 auf dem Misano World Circuit bietet nicht nur Ausstellung und Geschäfte.Das IBF Italian Bike Festival, Europas führende Veranstaltung für den Fahrrad- und nachhaltigen Mobilitätsmarkt (die vor Kurzem von der Region Emilia-Romagna den Status einer internationalen Messe erhalten ha), ist ein Ereignis, das Branchenliebhaber, Einkäufer und Wirtschaftsakteure aus aller Welt zusammenbringt.Bei der Ausgabe 2022 verzeichnete das IBF einen Anteil an ausländischen Besuchern aus 42 Ländern, darunter China, Frankreich, Deutschland, Spanien und die Vereinigten Staaten. Mehr als 500 internationale Marken waren anwesend, vertreten durch mehr als 300 Unternehmen aus Österreich, Belgien, Bulgarien, China, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Polen, Slowenien, Spanien und der Schweiz.Für die Ausgabe 2023 werden internationale Aussteller aus mehr als 15 Ländern erwartet, die Besuchern die Möglichkeit bieten werden, Marktneuheiten anzusehen und zu testen.Eine 50.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche wurde innerhalb der Rennstrecke vorbereitet, auf der ab 2022 diese wegweisende Outdoor-Show der Fahrradwelt stattfindet. Die aktualisierte Liste der vertretenen Marken und ihre Standorte wurden auf dem Ausstellungsplan veröffentlicht (https://italianbikefestival.net/en/map/). Nicht nur Fahrräder auf der Italian Bike Festival: Bis heute werden auf dem Ausstellungsgelände Marken aus zehn Produktkategorien erwartet, darunter Fahrräder, Komponenten, Zubehör, Bekleidung, Dienstleistungen, Helme und Schutzvorrichtungen, Tourismus, Motoren, andere Fahrzeuge und Sitze.Die Veranstaltung, die dem Radfahren und der langsamen Mobilität gewidmet ist, umfasst auch "La Gialla Cycling", einen Rennplan, um die Region Romagna und ihre Natur- und Kulturschönheiten zu entdecken: La Gialla GF Strada, La Gialla Cicloturistica und La Gialla Gravel. Sportler und Interessierte können sich in den Sattel schwingen und ein unvergessliches Erlebnis auf den Routen genießen, die durch Städte mit reicher Geschichte und Kultur führen, eingebettet in die Natur der Romagna-Pesaro. Von der Riviera von Rimini zum Conca-Tal auf der Romagna-Seite und dem Parco Regionale del Monte San Bartolo auf der Seite der Marken.Die Veranstaltung wird von Taking Off in Zusammenarbeit und mit Unterstützung von APT Servizi Emilia-Romagna und Visit Romagna organisiert.Der Eintritt ist nach der Registrierung auf der Website https://italianbikefestival.net/en/sign-up/ kostenlos.Zeitplan und Anmeldung für die Rennen: https://giallacycling.com/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2158308/Meneghini_Associati.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-countdown-fur-die-sechste-ausgabe-des-ibf-italian-bike-festival-lauft-301882156.htmlPressekontakt:Meneghini & Associati Inventia - Cinzia Di Rosa - Mobil: +39 347-1010498,dirosa@meneghinieassociati.it; Serena Balbo - Mobil: +39 348-5558208,balbo@meneghinieassociati.itOriginal-Content von: Meneghini & Associati, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171400/5563439