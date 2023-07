Die globale Beratungsgesellschaft Kearney hat heute zusammen mit ihrem auf Geschäftsmodellinnovationen spezialisierten Geschäftsbereich FFWD eine fortlaufende strategische Partnerschaft mit Circular Valley bekannt gegeben. Damit sollen innovative Kreislauflösungen beschleunigt und Organisationen weltweit dabei unterstützt werden, ihre derzeitigen Geschäftsmodelle zu überdenken, um auf die steigende Nachfrage ihrer Interessengruppen nach Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling zu reagieren.

Marc Lakner, Andreas Mucke, Judith Alt Röckemann and Michael Roemer (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft baut auf einer bereits bestehenden Beziehung auf, die auf die Gründung von Circular Valley® im Jahr 2020 zurückgeht. Sie beinhaltet die Entwicklung von Markteinblicken in die Kreislaufwirtschaft zur Unterstützung von Unternehmen der Accelerator-Kohorte innerhalb der Circular-Valley-Stiftung bei der Entwicklung innovativer Kreislauflösungen und die Initiierung von Pilotprojekten zur Erprobung und Validierung von Ideen mit weltweit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Partnerschaft wird sich außerdem bemühen, Einblicke in die Kreislaufwirtschaft zu gewinnen, die Aufschluss über die größten Problemen geben, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, ihre Ambitionen in greifbare Ergebnisse zur Unterstützung von Menschen und Prozessen sowie des Planeten umzusetzen.

Andreas Mucke, Geschäftsführer von Circular Valley, erklärte: "Kearney als weltweit renommiertes Beratungsunternehmen ist für uns als Circular Valley® dank seiner fundierten Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ein idealer Partner. Und mit dem globalen Zugang zu großen und mittelständischen Unternehmen ist dies eine großartige Gelegenheit für uns, zusammenzuarbeiten und die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit aktiv einem größeren Kreis von Branchenführern als bisher nahezubringen. Es besteht kein Mangel an Wissen über dieses Thema, aber es mangelt an gemeinsamen Aktionen und an der Umsetzung. Wenn wir mehr industrielle Influencer und Innovatoren zusammenführen, können wir die Veränderungen beschleunigen, die nötig sind, um den Wandel voranzutreiben."

Die Vertiefung dieser Partnerschaft erfolgt zu einer Zeit, in der die Welt mit einer zunehmenden Ressourcenknappheit und einem wachsenden Abfallproblem konfrontiert ist. Und eine wachsende Weltbevölkerung verschlimmert das Problem nur noch weiter. In Anbetracht von 100 Milliarden Tonnen Abfall und Emissionen pro Jahr weltweit, von denen 50 allein durch die Bauindustrie verursacht werden, und einer durchschnittlichen Aufnahme von 5 g Mikroplastik pro Woche durch eine Person ist es jetzt an der Zeit zu handeln.

Michael Römer, Mitgründer von FFWD, dem Business-Builder-Bereich von Kearney, sagte: "In Zusammenarbeit mit den Circular-Valley-Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor möchten wir die Pioniere ausfindig machen, die die Lösungen für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft von morgen entwickeln. Gemeinsam mit ihnen wollen wir ihre zukunftsweisenden Lösungen validieren und dann möglichst schnell in größerem Maßstab umsetzen. Parallel dazu werden wir mit Branchenführern zusammenarbeiten, damit sie ihre Geschäftsmodelle überdenken, die Kreislaufwirtschaft in ihr Kerngeschäft integrieren und die bahnbrechenden Lösungen, die aus dieser Circular Valley-Partnerschaft hervorgehen, als Partner nutzen. Die Zielsetzung ist für uns ganz klar: Es geht darum, die negativen Trends umzukehren, die wir weltweit erleben, indem wir Abfälle und Emissionen vermeiden und offene Stoffkreisläufe schließen, damit der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich in der Wirtschaft erhalten bleibt und die anfallenden Abfallmengen minimiert werden."

Während Lösungen der Kreislaufwirtschaft allgemein als Schlüssel für die Schaffung nachhaltiger und resilienter Unternehmen angesehen werden, bleibt es in allen Branchen eine große Herausforderung, die strategischen und operativen Ambitionen mit der Umsetzung und den greifbaren Ergebnissen in Einklang zu bringen.

Marc Lakner, Managing Director (DACH) bei Kearney, kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit Circular Valley, die auf den Erfahrungen von Kearney in den Bereichen Transformation und Strategic Operations aufbaut, ermöglicht es uns, die kühnen Nachhaltigkeitsambitionen unserer Kunden Realität werden zu lassen und gleichzeitig das Unternehmenswachstum voranzubringen. Wir arbeiten bereits an mehr als 170 Nachhaltigkeitsprojekten pro Jahr mit führenden Organisationen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, um ihre drängendsten Probleme anzugehen: Das Spektrum reicht von der ESG-Transformation und dem Erreichen von Netto-Null-Projekten über die nachhaltige und verantwortungsbewusste Beschaffung bis zur Kreislaufwirtschaft und zum Aufbau von inklusiven und gerechten Gesellschaften. Durch die Partnerschaft mit Circular Valley und seinem ausgedehnten Ökosystem von Innovationsführern in diesem Bereich bauen wir auch weiterhin auf diesem Engagement auf und wirken als treibende Kraft für den Wandel, der gerade jetzt notwendig ist, um gemeinsam eine nachhaltigere und kreislauforientierte Zukunft zu schaffen."

Über Kearney: Kearney ist eine führende internationale Management-Beratungsfirma mit tief verwurzelter Expertise im Bereich der strategischen Transformation. Wir arbeiten mit mehr als drei Vierteln der Fortune-Global-500-Unternehmen sowie mit Regierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen zusammen.

Über FFWD: FFWDkonzentriert sich als Business-Builder-Bereich von Kearney auf die Unterstützung von Organisationen bei der Wachstumssteigerung durch technologiegestützte Geschäftsmodellinnovationen.

Über Circular Valley: Circular Valley® ist der globale Hotspot für die Kreislaufwirtschaft. Die gemeinnützige Stiftung Circular Valley® bringt relevante Akteure an einen Tisch. Hier entwickeln Unternehmen, Startups, Wissenschaft und Politik branchen- und technologieübergreifend gemeinsam Lösungen für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Öffentlichkeitsarbeit, der weltweit erste Circular Economy Accelerator sowie politische Empfehlungen bilden die Hauptarbeitsfelder der Stiftung.

