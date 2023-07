Hannover (www.anleihencheck.de) - Am 14. Juli hat die Swedish Export Credit Corporation (Ticker: SEK) ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2023 vorgestellt, so die Analysten der Nord LB.In den ersten beiden Quartalen sei der Überschuss insgesamt um 179% auf umgerechnet etwa EUR 45 Mio. gestiegen, der Nettozinsertrag sei im gleichen Betrachtungszeitraum um 37% auf umgerechnet rund EUR 119 Mio. gewachsen. Die Rentabilität habe in den ersten sechs Monaten bei 4,7% gelegen. Das selbstverordnete Ziel von 5% sei so in Schlagweite gerückt und damit um 1,9 Prozentpunkte höher als noch im Vorjahreszeitraum. Das Kreditportfolio sei indes in der ersten Jahreshälfte lediglich um rund 5% (nach 11% in H1/ 2022) auf insgesamt etwa EUR 25 Mrd. gewachsen. Das Kreditneugeschäft habe sich sogar auf umgerechnet rund EUR 3 Mrd. halbiert. ...

