Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleiherenditen der USA und Deutschlands haben sich in den vergangenen Tagen weiter nach unten bewegt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Anleger würden damit auf eine abschwächende Konjunktur reagieren, vor allem in China und Europa, die gut in das Bild zu dem Inflationsrückgang in den USA passe. Damit scheine ein Großteil des Marktes davon überzeugt zu sein, dass im Juli-Meeting die FED und die EZB ihre Terminal rate erreichen würden. Die zehnjährigen T-Notes würden aktuell bei 3,78% und die der Bunds bei 2,42% rentieren. ...

