Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche ließ ein starker US-Arbeitsmarkt die Anleger von weiteren Zinserhöhungen seitens der FED ausgehen, so die Börse Stuttgart.Nun sorge eine überraschend niedrige US-Inflation mit 3% für gegenteilige Annahmen. Auch im Euro-Raum würden sich Stimmen mehren, die nach einer Zinspause rufen würden. So sehe der Wirtschaftsweise Achim Truger mit weiter steigenden Zinsen zusätzliche Risiken für die sich bereits abschwächende Konjunktur. ...

