Wien (www.fondscheck.de) - Mandarine Gestion hat einen neuen Eigentümer, so die Experten von "FONDS professionell".Die französische Fondsboutique sei nun Teil der ebenfalls französischen LFPI-Gruppe. Mit dem Kauf möchte diese ihre Kompetenz bei börsennotierten Investments ausbauen.Die französische LFPI-Gruppe (La Financiere Patrimoniale d'Investissement) habe die zu Anfang des Jahres angekündigte Übernahme der Fondsboutique Mandarine Gestion abgeschlossen. Dies habe die auf Private-Equity- und Immobilien-Investments spezialisierte Finanzgesellschaft mitgeteilt. Der Kauf sei nach Angaben von LFPI ein wichtiger Schritt in ihrer strategischen Entwicklung hin zu einem "der größten unabhängigen und multistrategischen Asset Manager Europas". Anfang dieses Jahres habe LFPI bereits die Mehrheit an dem Private-Equity-Spezialisten HQ Capital in Bad Homburg übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...