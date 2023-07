Wien (www.fondscheck.de) - Moventum hat Jan Zendulka zum neuen Chef (CEO) seiner Schwestergesellschaft Moventum a.s. in der Tschechischen Republik ernannt, deren Vertrieb er seit 2019 verantwortet, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe die Luxemburger Fonds- und Finanzplattform mitgeteilt. Zendulka folge auf Andreas Pál, der den Finanzdienstleister verlassen habe, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitgeteilt habe. Páls Aufgaben als Senior Vice President & Head of Sales von Moventum, die er seit Anfang 2022 zusätzlich zu der Leitung der Landesgesellschaft wahrgenommen habe, hätten Michael Patzelt und Swen Köster übernommen. ...

