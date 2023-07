© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG



Ernsthafte Sorgen macht sich Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, um die deutsche Energie-Industrie. In der Branche gebe es Produktionseinbrüche von circa 20 Prozent. Seine Warnung an die Politik!

Er fordert einen politischen Rahmen, der den Produktionsstandort absichert. Sonst verliere Deutschland sein wichtigstes Geschäftsmodell. Das wäre desaströs, so Hellmeyer. Weiter sagte er:

Dann werden wir uns wundern, wie Deutschland in fünf bis zehn Jahren aussieht.

Druck komme neben der Preisunsicherheit auch aus den USA. Durch den Inflation Reduction Act werden Investitionen hierzulande weniger. In Deutschland hätte das weitreichendere Folgen als in den europäischen Nachbarländern, weil es abhängiger von Investionen im Bereich der Energie-intensiveren Produktion sei. Es gebe aber noch eine Reset-Chance im Jahr 2024, so der Wirtschaftsexperte im wallstreetOnline-Interview. Gleich einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion