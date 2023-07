Berlin (ots) -Die LGBTQIA+ Community feiert am 20. Juli im M&M'S Flagship-Store die Initiative GetReadyForPrideWithMMs und startet den Countdown zum Berliner CSDEine Welt zu schaffen, in der sich jede und jeder zugehörig fühlt, ist die Mission der Marke M&M'S (https://www.mms.com/de-de/entdecken). Und die erfordert Engagement. M&M'S steht seit über 80 Jahren für bunte Vielfalt. Weltweit unterstützt die Marke aus dem Mars Universum Initiativen, die Menschen verbinden, Barrieren überwinden und Toleranz fördern.GetReadyforPridewithMMs - für mehr Sichtbarkeit und ToleranzIn Deutschland hat M&M'S in diesem Jahr auf TikTok gemeinsam mit 14 Creatorinnen und Creatoren einen Raum geschaffen, der die Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community stärkt und die Themen, die sie bewegt, anspricht: GetReadyForPrideWithMMs. Die Kampagne dreht sich um persönliche Geschichten, kreative Inszenierungen und den Pride von Menschen, die ihre Individualität feiern und andere ermutigen, dasselbe zu tun.In diesem Rahmen unterstützt M&M'S erstmalig die Riccardo Simonetti Initiative (https://riccardosimonetti-initiative.com/), die sich für positive Veränderungen in der Gesellschaft stark macht. Gründer, Autor und Community-Botschafter Riccardo Simonetti: "Zusammen sind wir stärker. Wir schätzen den Support von M&M'S. Gemeinsam haben wir das Ziel, diese Welt zu einem bunten Ort zu machen, in der jede und jeder ihren bzw. seinen Platz hat. Nach unserem Motto,all together for a kinder society'."Countdown zum Berliner CSD: Ein bunter Pride Nachmittag mit M&M'SZum Abschluss der Kampagne GetReadyForPrideWithMMs kommt die Community sowie "Family, Friends und Allies" am 20. Juli im Berliner M&M'S Flagshipstore zum CSD Countdown zusammen. Der Nachmittag steht im Zeichen des Pride Wochenendes. Der Store bietet mit Rainbow-Bannern und -Dekorationen auf 3000 m2 - von der Fassade bis unter die Decke - die perfekte Kulisse. Die Gäste erwartet DJ Vibes und ein anregender Talk mit Riccardo Simonetti, der Grimme Preisträgerin Leni Bolt ("Queer Eyes Germany") sowie Leonie Kaczmareck, Mitglied des Mars internen Netzwerks Pride Europe. Diskutiert wird, was jede und jeder für ein respektvolles Miteinander tun kann. Es geht um Selbstbestimmung, Akzeptanz und die gleichen Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Beendet wird die Talkrunde mit dem Überreichen einer Spende in Höhe von 25.000 Euro an die Riccardo Simonetti Initiative.Sandra Rohrbach, Head of Bitesize Portfolio Mars Wrigley Deutschland: "M&M'S steht für bunten Spaß für alle. Gemeinsamer Spaß ist der stärkste Weg, um Menschen zu verbinden, und wir nutzen ihn, um Solidarität und Toleranz in den Communities und unter unseren Mitarbeitenden zu fördern. Das macht Pride für uns zu einem persönlichen Anliegen."Das Engagement für ein selbstverständliches Miteinander geht weiterAuch wenn die M&M'S Pride Saison 2023 dem Ende zugeht: M&M'S und Mars setzen ihr Engagement für bunte Vielfalt, Akzeptanz und Chancengleichheit fort - sichtbar und laut mit eigenen Initiativen und der Unterstützung von Organisationen der LGBTQ+ Community.Informationen zur M&M'S Mission: M&M'S Explore | M&M'S (mms.com) (https://www.mms.com/de-de/entdecken)Videos der TikTok Kampagne unter folgenden Hashtags: GetReadyForPrideWithMMs mmsdeutschland mmsberlinInformationen zu Inklusion & Diversität bei Mars: Inclusion and diversity at Mars | mars (https://careers.mars.com/us/en/inclusion-and-diversity)Über M&M'S & GLAADSeit Jahrzehnten bringt M&M'S Menschen zusammen - durch die kultig-bunten Schokolinsen, gemeinsam erlebten Spaß und durch die Erlebnisse, die die Marke schafft. M&M'S glaubt an eine Welt, in der sich jede*r zugehörig fühlt. Und Spaß ist der beste Weg, um sich mit anderen zu verbinden. Im M&M'S Store auf dem Berliner Ku'damm können Fans, Berliner*innen und Besucher*innen seit Oktober 2021 farbenfrohen Spaß aller Art erleben.M&M'S hat sich mit GLAAD zusammengetan, um das Ziel der Marke voranzutreiben, bis zum Jahr 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu stärken. D GLAAD ist die weltweit größte Organisation, die sich für LGBTQ+ Medien einsetzt. GLAAD konzentriert sich darauf, die Verantwortlichkeit der Medien und das Engagement der Gemeinschaft zu erhöhen, um sicherzustellen, dass authentische LGBTQ+-Geschichten gesehen, gehört und verwirklicht werden und berät Mars kontinuierlich über das M&M'S FUNd Advisory Council, damit Zugehörigkeit im Mittelpunkt der Markenkommunikation steht.Über MarsM&M'S ist eine Marke von Mars. 1911 in den USA gegründet, ist das Familienunternehmen heute mit mehr als 130.000 Mitarbeitenden in mehr als 80 Ländern tätig. Das Unternehmen ist sich der großen Verantwortung bewusst, die es als Arbeitgeber, Partner, Werbetreibender und Gewerbetreibender weltweit hat. Interne Netzwerke setzen sich bei Mars in besonderem Maße für Chancengleichheit und Inklusion ein. Sie stärken den Austausch, organisieren Veranstaltungen und schaffen das Bewusstsein für wichtige Themen an Orten der Begegnung. Weltweit engagieren sich so 13 Mitarbeiter*innen-Gruppen für die Belange der LGBTQ+ Community innerhalb des Unternehmens, denn niemand sollte aus Angst vor Diskriminierung oder Vorurteilen die eigene Sexualität und sexuelle Identität verstecken. In Partnerschaft dem Geena Davis Institut setzt sich Mars seit 2018 für den Abbau von Genderstereotypen in der Werbung ein.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHMax Liebermann Allee 214109 BerlinMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/5563497