Eine Greenpeace-Studie zeigt: Auf nur 23 der 112 untersuchten Routen ist eine Zugfahrt billiger als ein Flugticket. Bei den beliebtesten Zielen ist die Bahn im Schnitt sogar um die Hälfte teurer. Das ist ein Ergebnis politischer Fehlanreize, die dringend abgestellt gehören. Denn dass die Verbraucher preissensibel buchen, ist ihr gutes Recht. Nur jeder Fünfte kann sich nennenswerten Jahresurlaub leisten.



Dabei könnte der Staat leicht Bahnreisen attraktiver und Flüge unattraktiver machen. Denn während etwa Autofahren mit Energiesteuer und CO2-Abgabe belastet wird, bleibt das Flugzeug avon einer Kerosinsteuer ebenso verschont wie von einer grenzüberschreitenden Klimasteuer in der EU. 46,2 Milliarden Euro könnten so laut Greenpeace europaweit eingenommen werden. Geld, das direkt in Bahnen und günstigere Tickets fließen könnte - und müsste.



