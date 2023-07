Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4552/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/110 gratuliere ich zu Beginn Felix Gall (das muss sein), der ATX ist fester, die Umsätze gering. In den News: Strabag, Andritz, A1 Telekom Austria, Immofinanz und Radka Döhring, VIG, Flughafen, Research zu Amag. Dazu ein Blick ins Aktienturnier Viertelfinale. Abschliessend: Ich bin ja in Essling aktiv und helfe da gerade, das Treffpunkt Essling Fest vorzubereiten. Die Esslinger Hauptstrasse 177 wird noch berühmt. Börsegeschichte gibt es zu Libro, Agrana und aktuell ...

