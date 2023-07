Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein in Los Angeles ansässiges globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Portfoliounternehmen SK AeroSafety ("SK" oder das "Unternehmen") an Bridgepoint, ein globales Private-Equity-Unternehmen, veräußert hat. Über die finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem im Jahr 2011 gegründeten und in Wokingham (Vereinigtes Königreich) ansässigen Unternehmen SK handelt es sich um einen führenden globalen Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten für Luftsicherheitsausrüstungen. Ursprünglich Teil der SK FireSafety Group, hat sich das Unternehmen nun mithilfe organischer Wachstumsinitiativen und einer Reihe strategischer internationaler Akquisitionen erfolgreich zu einem marktführenden unabhängigen Anbieter von Luftsicherheits-, Prüf-, Inspektions- und Wartungsdienstleistungen entwickelt. Das Unternehmen ist in 14 vollständig integrierten Fertigungseinrichtungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien tätig.

Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, erklärte: "Das Führungsteam unter Leitung von Chris Wright, Ben te Beek und Robert Sims hat hervorragende Arbeit bei der Expansion von SK zu einem führenden globalen Akteur auf dem spezialisierten Markt für Sicherheitsbauteile geleistet. Das erzielte Wachstum und die erweiterte geografische Präsenz unter unserer Verantwortung seit Beginn der Partnerschaft mit der Unternehmensleitung im Jahr 2019 erfüllen uns mit Stolz. SK verfügt über eine starke Position für anhaltendes Wachstum und wir wünschen dem Führungsteam und seinen Partnern für ihre künftige Tätigkeit alles Gute."

Chris Wright, CEO von SK AeroSafety, ergänzte: "Wir sind äußerst dankbar für die Partnerschaft mit LLCP in den vergangenen vier Jahren Ihre fundierte Erfahrung bei Investitionen in Europa und den Vereinigten Staaten und ihre Unterstützung bei der Durchführung unserer erfolgreichen Fusionen und Übernahmen und der Umsetzung unserer internationalen Expansionsstrategie hat uns in die Lage versetzt, ein bedeutendes Wachstum zu erzielen. Wir sind äußerst erfreut, auf der Position von SK als führendem globalen Anbieter von Luftsicherheits-MRO-Dienstleistungen aufbauen zu können."

Die Veräußerung von SK AeroSafety wird der 17. erfolgreiche Exit seit März 2020 sein. SK AeroSafety bedeutet das abschließende Investment in Levine Leichtman Capital Partners Europe, L.P.

Houlihan Lokey LLP diente als Finanzberater und Willkie Farr Gallagher LLP war als Rechtsberater in Zusammenhang mit der Transaktion tätig. Das Management wurde von Liberty Corporate Finance und der Addleshaw Goddard LLP beraten.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments, die seit 39 Jahren in verschiedene Zielsektoren investiert, darunter Franchising Multi-Unit, Business Services, Education Training und Engineered Products Manufacturing. LLCP verfolgt eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen verbindet. LLCP ist der Überzeugung, dass es den Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitaltiteln benötigtes Wachstumskapital mir einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bereitstellt, das eine attraktive Alternative zu herkömmlichem privatem Beteiligungskapital darstellen kann.

Das globale Team engagierter Anlageexperten von LLCP wird von neun Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung hat LLCP etwa 13,3 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in mehr als 100 Portfoliounternehmen investiert. Derzeit verwaltet LLCP ein Vermögen von 8,7 Milliarden US-Dollar und betreibt Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, London, Stockholm, Den Haag und Frankfurt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230720369023/de/

Contacts:

Mark Semer/Sara Widmann

Gasthalter Co.

Tel.: (212) 257 4170

llcp@gasthalter.com