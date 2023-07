Die Kirchoff Consult AG hat auch in diesem Jahr die DAX-Unternehmen auf ihre Transparenz bei Prognoseberichten getestet. Dabei wurden 15 Kriterien für die Bewertung herangezogen. Auf Basis dieser wurden die Unternehmen in die Kategorien hohe, mittlere oder niedrige Transparenz eingeordnet, wobei ein Unternehmen besonders negativ auffiel.Die beiden Best-Practice-Prognoseberichte kamen dabei erneut von der Deutschen Telekom und in diesem Jahr zusätzlich von BASF. Neu in die höchste Kategorie schafften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...