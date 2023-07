DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/20.07.2023/20:20) - In der am 20. Juli 2023 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2022/2023 die Ausschüttung einer Dividende von

Euro 1,00 je Stückaktie

beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertagsteuer vorgesehen ist, ab 27. Juli 2023 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Zahlstelle ist:

Erste Group Bank AG, Wien

Handel ex Dividende an der Wiener Börse: ab 24. Juli 2023

Wien, im Juli 2023

Der Vorstand

