DJ Dt. Börse nimmt Software AG aus MDAX und TecDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Software AG werden außerplanmäßig aus dem MDAX und dem TecDAX gelöscht. Grund dafür sei, dass der Streubesitz im Zuge einer Übernahme unter 10 Prozent gesunken sei, teilte die Deutsche Börse am späten Donnerstagabend mit.

In den MDAX wird dafür die Aktie der Vitesco Technologies Group AG aufrücken, die bisher im SDAX notiert ist. Dafür wird die Aktie von Borussia Dortmund GmbH & Co KG in den SDAX aufgenommen.

Den frei werdenden Platz im TecDAX wird die Aktie der PNE AG einnehmen.

Alle Anpassungen werden zum 25. Juli 2023 wirksam, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Die Software AG wird von Silver Lake übernommen. Stand 20. Juli hat sich die US-Beteiligungsgesellschaft 84,29 Prozent an dem Unternehmen gesichert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2023 16:56 ET (20:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.