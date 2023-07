Bystronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bystronic AG: Verbesserte Profitabilität im 1. Halbjahr 2023



21.07.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Verbesserte Profitabilität im 1. Halbjahr 2023 Operativer Betriebsgewinn (EBIT) verdoppelte sich auf CHF 25.3 Mio.

Umsatzwachstum von 10% zu konstanten Währungskursen

Zurückhaltung bei Kunden führte zu Rückgang des Auftragseingangs Kennzahlen



Mio. CHF H1 2023 H1 2022 in % in % k.W.1 Auftragseingang 420.9 536.1 (21.5%) (16.3%) Nettoumsatz 468.3 453.2 3.3% 9.7% Auftragsbestand 354.1 515.2 Betriebsergebnis (EBIT) 25.3 10.5 in % Nettoumsatz 5.4 2.3 Konzernergebnis 19.8 7.0 Ergebnis je Namenaktie A in CHF 9.55 3.37 Betrieblicher Free Cashflow (34.4) (52.5) RONOA2 in % 12.5 6.6 Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 3'541 3'636 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven



Zürich, 21. Juli 2023 - Bystronic hat im ersten Halbjahr 2023 eine solide Leistung erzielt. Dank des Abbaus des hohen Auftragsbestands und der verbesserten Verfügbarkeit von Komponenten wuchs der Umsatz zu konstanten Wechselkursen deutlich um 9.7% und lag insgesamt bei CHF 468.3 Mio. Einzelne Baugruppen wie elektronische Komponenten und Steuerungsmodule sind weiterhin von Lieferschwierigkeiten betroffen und deren Verfügbarkeit erholt sich nur langsam. Die Umsatzentwicklung in den beiden grössten Regionen war sehr erfreulich: Die Region Americas wuchs stark zweistellig und die Region EMEA legte ebenfalls zu. In den Regionen APAC und China war der Umsatz rückläufig. Der operative Betriebsgewinn (EBIT) verdoppelte sich auf CHF 25.3 Mio. (H1 2022: CHF 10.5 Mio.). Die EBIT-Marge lag bei 5.4% gegenüber 2.3% im Vorjahr. Einerseits trug das höhere Umsatzvolumen zur deutlich verbesserten Profitabilität bei, andererseits zeigten die durchgeführten Preiserhöhungen sowie die Einsparungsmassnahmen bei den operativen Kosten Wirkung. Zum Halbjahresende 2023 verzeichnete Bystronic weiterhin einen hohen Auftragsbestand von rund CHF 354.1 Mio. gegenüber CHF 413.0 Mio. zum Jahresende 2022 respektive CHF 515.2 Mio. zum Halbjahresende 2022. Durch die fortschreitende Normalisierung des Auftragsbestands können Kunden zeitnaher bedient werden. Wie bereits im zweiten Halbjahr 2022 agierten Kunden in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 zurückhaltend. Die Nachfrage gab im Rahmen der allgemeinen konjunkturellen Abschwächung wie erwartet in allen Regionen nach. Zudem belasteten negative Währungseinflüsse. Der Auftragseingang lag mit CHF 420.9 Mio. rund 22% unter dem starken ersten Semester 2022. Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Dank der verbesserten Verfügbarkeit von Komponenten konnten wir nun viele Kunden bedienen und Projekte abschliessen. Die notwendigen Preiserhöhungen und Kosteneinsparungsmassnahmen greifen, sodass wir unsere Profitabilität deutlich verbesserten. Trotz verhaltener Marktstimmung sind wir aufgrund unserer guten Marktposition und dem wachsenden Servicegeschäft zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte.» Ausblick Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Bystronic den Ausblick und erwartet aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung unverändert einen rückläufigen Auftragseingang im Maschinengeschäft, jedoch ein wachsendes Servicegeschäft und ein höheres Betriebsergebnis bei einem leicht rückläufigen Umsatz. Konferenz CEO Alex Waser und CFO Beat Neukom präsentieren die Ergebnisse heute, 21. Juli 2023, um 11.00 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Audio-Webcasts in englischer Sprache. Der Webcast ist hier verfügbar oder unter «Präsentationen» auf unserer Webseite: https://ir.bystronic.com/publikationen/praesentationen/ Für die Einwahl zur Telefonkonferenz:

Switzerland / Europe: +41 58 310 50 00

United Kingdom: +44 207 107 06 13

United States: +1 631 570 56 13 Appendix Der Halbjahresbericht 2023 steht auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung:

https://ir.bystronic.com/publikationen/finanzberichte/ Kalender Termin Datum Umsatzentwicklung 9 Monate 2023 13. Oktober 2023 Veröffentlichung Jahresergebnisse per 31.12.2023 29. Februar 2024 Umsatzentwicklung 3 Monate 2024 15. April 2024 Bystronic Ordentliche Generalversammlung 17. April 2024 Veröffentlichung Halbjahresergebnisse per 30. Juni 2024 19. Juli 2024 Umsatzentwicklung 9 Monate 2024 16. Oktober 2024

Bei Rückfragen:



Investor Relations

Beat Neukom

Chief Financial Officer

Telefon +41 62 956 40 79

Investor@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Chief Communications & ESG Officer

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Disclaimer Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Es gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Verbesserte Profitabilität im 1. Halbjahr 2023

Ende der Adhoc-Mitteilung