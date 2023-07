Der Spezialist für Biomethan und Biokraftstoffe stabilisiert sich nach einem rd. 60 %igen Kursrückgang. Der Grund dafür sind die rückläufigen Preise für Biokraftstoffe und Ethanol in Europa. Die Analysten von Jefferies haben für die Aktie die Coverage neu aufgenommen und vergeben ein"Kaufen"-Votum mit einem Kursziel von 56 €. Das ist ein rd. 40 %iges Potenzial. Dem Unternehmen bzw. der Branche insgesamt fehlen die Fürsprecher in Berlin. VERBIO hat unabhängig davon veritable Lösungen, um einen Beitrag zur Dekarbonisierung im Transport- und Industriesektor zu leisten. Man reduziert mit neuen Biomethan-Projekten unter anderem in den USA die Abhängigkeit von Biodiesel und Ethanol. Mit Biomethan ist per 2026 ein EBITDA von zusätzlich über 175 Mio. € machbar, 2023werden insgesamt 256 Mio. € erwartet. Das Jefferies-Kursziel ist nachvollziehbar, die Aktie arbeitet bereits an der Trendwende.



