Der US-Chemiekonzern PPG Industries Inc. (ISIN: US6935061076, NYSE: PPG) zahlt am 12. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,65 US-Dollar an seine Aktionäre (Record date ist der 10. August 2023). Dies ist eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (62 US-Cents) um drei Cents oder knapp fünf Prozent. Die aktuelle Dividende ist die 500. Quartalsdividende in Folge. Seit ...

