The following instruments on XETRA do have their first trading 21.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.07.2023Aktien1 CA3719571018 Genesis AI Corp.2 DE000A3D6Q45 ARI Motors Industrie SE3 US04342Y1047 Asana Inc.4 AU000000AKM7 Aspire Mining Ltd.5 CA10002E1060 Boron One Holdings Inc.6 CA83569N1087 Sonoran Desert Copper Corp.7 AU0000266801 Vitura Health Ltd.8 GG00BFYT9H72 Hipgnosis Songs Fund Ltd.9 AU0000207805 Pure Resources Ltd.10 US98421U1088 Xiaomi Corp. ADR11 SE0020677854 Hoylu ABAnleihen1 XS2657613720 American Honda Finance Corp.2 DE000DD5A374 DZ BANK AG3 DE000DD5A366 DZ BANK AG4 DE000DD5A358 DZ BANK AG5 DE000DD5A3X3 DZ BANK AG6 US61747YFG52 Morgan Stanley7 XS2648078322 Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.8 DE000A30V5B5 FIM Immobilien Holding Alpha GmbH9 XS2640862210 Principality Building Society10 USY7749XBA82 Shinhan Financial Group Co. Ltd.11 US95000U3F88 Wells Fargo & Co.12 US61747YFF79 Morgan Stanley