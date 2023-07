Datum der Anmeldung:

18.07.2023



Aktenzeichen:

B4-101/23



Unternehmen:

Gottfried Schultz B.V. & Co. KG, Düsseldorf; Anteils- und Kontrollerwerb an der Auto-Wolf GmbH & Co. KG, Autohaus Wolf GmbH & Co. KG, Wolf-Beteiligungsgesellschaft mbH, Veltman Beteiligungs GmbH, Mühlheim a.d.R. und Automobil Wolf GmbH & Co. KG, Duisburg



Produktmärkte:

Vertrieb von Neu- und Gebrauchtwagen Fahrzeugzubehör Servicedienstleistungen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Nordrhein-Westfalen

