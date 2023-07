Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Ben Bernanke, Chef der US-Notenbank von 2006 bis 2014, erwartet nur noch einen Zinsschritt durch die FED, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Die Inflation werde in den kommenden sechs Monaten auf drei bis 3,5 Prozent zurückgehen, so Bernanke. Besonders für die Techbranche sei das eine gute Nachricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...