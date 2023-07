Linz (www.anleihencheck.de) - Positives in Sachen Inflationsentwicklung gibt es auch aus Südafrika zu vermelden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die vorgestern veröffentlichten Juniziffern würden sich in die richtige Richtung entwickeln und sich in das Bild weltweit nachlassender Inflation fügen. Die Gesamtrate habe sich deutlich von 6,3% im Mai auf aktuell 5,4% reduziert. Der Hauptgrund dieser Entwicklung sei in deutlich gesunkenen Nahrungsmittelpreisen zu finden. Mit 5,4% liege die südafrikanische Inflation wieder im von der Notenbank (SARB) definierten Korridor von 3% bis 6%. ...

