Unterföhring (ots) -- Die zweite Staffel ab 7. August parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky und dem Streamingdienst WOW- Sieben neue Episoden- Mit John C. Reilly, Adrien Brody, Sally Field und Jason Segel- Vom "Succession"-Regisseur Adam MacKay- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/64b956d9d6acc00ac7c92524)- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/OVUPofC9_RgDie zweite Staffel "Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie" (https://www.sky.de/serien/winning-time-aufstieg-der-lakers-dynastie) kehrt ab 7. August zu Sky zurück. Die siebenteilige zweite Staffel ist immer montags über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung und wahlweise mit deutschen Untertiteln auf Abruf verfügbar. Auch Staffel eins steht über Sky Q und auf WOW auf Abruf bereit. Die lineare Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt im Herbst auf Sky Atlantic sowie auf WOW.Über "Winning Time: Aufstieg der Lakers Dynastie":Sommer 1980: Die Lakers waren siegreich, haben aber weitaus mehr im Sinn als nur den Titel zu verteidigen - nämlich den Aufbau einer Showtime-Dynastie. In einem Jahrzehnt, das für einen kulturellen Wandel in der Mode, der Unterhaltung und im Sport steht, stehen die Lakers ihren bisher härtesten Konkurrenten gegenüber: Larry Bird und den Boston Celtics.Staffel zwei nimmt die Fans mit auf eine Reise durch die Triumphe und Niederlagen im Laufe von vier Jahren (1980-1984). Im Mittelpunkt der zweiten Staffel steht die Entwicklung der diversen Charaktere in Idole des US-Basketball-Sports.Facts:Originaltitel: "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", Dramaserie, Staffel zwei, Episode eins à 70 Minuten, Episoden zwei bis sieben à ca. 50 Minuten, USA 2023. Executive Producer: Adam McKay, Kevin Messick (Hyperobject Industries). Showrunner, Executive Producer, Autor, Co-Creator: Max Borenstein. Executive Producer: Scott Stephens. Executive Producer, Autor, Co-Creator: Jim Hecht. Executive Producer, Autor: Rodney Barnes. Executive Producer, Regie der Episoden 1, 6, und 7: Salli Richardson-Whitfield. Executive Producer: Jason Shuman. Cast: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Michael Chiklis, Rob Morgan.Ausstrahlungstermine:Ab 7. August 2023 parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. In der Originalfassung und wahlweise mit deutschen Untertiteln.Staffel eins ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. Die lineare Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt im Herbst auf Sky Atlantic und wird ebenfalls auf Abruf verfügbar sein.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "And Just Like That...", (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that/staffel-2)"The White Lotus", (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus) "The Last Of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) und "House of the Dragon (https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragon)" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland. (https://www.instagram.com/skydeutschland/.)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5563724