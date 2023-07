Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG



Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 69,59

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- Anstieg des Beteiligungserträge und hohe Fair Value-Erträge erreicht - NAV je Aktie liegt per 31.03.2023 bei 43,91 EUR



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die MPH Health Care AG einen deutlichen Anstieg der Gesamterträge auf 30,67 Mio. EUR (VJ: 13,55 Mio. EUR) und damit einen starken Anstieg des EBIT auf 29,56 Mio. EUR (VJ: -9,08 Mio. EUR) und des Nachsteuerergebnisses auf 29,11 Mio. EUR (VJ: -8,96 Mio. EUR) erreicht. Die Ertragsentwicklung der MPH AG, die als Beteiligungsgesellschaft selbst kein operatives Geschäft betreibt, war dabei im Wesentlichen von der positiven Marktwertentwicklung der gehaltenen Beteiligungen in Höhe von 23,82 Mio. EUR (VJ: -12,16 Mio. EUR) und von den Beteiligungserträgen in Höhe von 6,61 Mio. EUR (VJ: 3,56 Mio. EUR) geprägt.



Im Wesentlichen hängen die Marktwertveränderungen mit der positiven Kursentwicklung der Beteiligung M1 Kliniken AG zusammen, dessen Aktienkurs im abgelaufenen Jahr um 20,8 % (VJ: -18,8 Mio. EUR) den Verlust des Jahres 2021 aufgeholt hat. Als Grundlage dieser Entwicklung ist die Rückkehr zur "Normalität" zu sehen, wodurch Beauty-Behandlungen fast ohne Einschränkungen wieder durchgeführt werden konnten. Der Kapitalmarkt hatte der positiven Entwicklung des Beauty-Segments eine höhere Bedeutung beigemessen als der rückläufigen Entwicklung des M1-Handelssegments. Das Handelssegment war dabei vom bewussten Rückzug aus dem Handel mit Covid-19-Laientests sowie von der Portfoliobereinigung margenschwacher Produkte geprägt.



Die zweite MPH-Beteiligung CR Capital AG hat zwar in 2022 erneut hohe Bewertungserträge und damit einen Anstieg des EBITDA auf 76,30 Mio. EUR (VJ: 66,49 Mio. EUR) erreicht, jedoch hat sich der Aktienkurs im vergangenen Jahr mit -4,2 % (VJ: +9,5 %) leicht negativ entwickelt. Diese Beteiligung hat daher nicht zu den Fair Value-Erträgen beigetragen, aufgrund der Dividende von 2,50 EUR je CR-Aktie wurden jedoch Beteiligungserträge in Höhe von 5,82 Mio. EUR (VJ: 3,29 Mio. EUR) ausgewiesen. Auch im laufenden Geschäftsjahr plant das Management der CR Capital AG aufgrund der sehr guten Ertragslage eine Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 EUR je Aktie, was bei der MPH AG erneut zu Beteiligungserträgen führen wird.



Im ersten Quartal 2023 hat die MPH Health Care AG, nach der positiven Ertragsentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres, ein negatives Periodenergebnis in Höhe von -33,4 Mio. EUR (Q1 2022: -3,9 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies ist sowohl auf den Kursrückgang der M1 Klinken-Aktie auf 7,08 EUR (31.12.22: 9,06 EUR) als auch der CR-Aktie auf 29,40 EUR (31.12.22: 32,00 EUR) zurückzuführen. Das Eigenkapital verringerte sich daher auf 188,0 Mio. EUR (31.12.22: 221,4 Mio. EUR) und der NAV je Aktie auf 44,00 EUR (31.12.22: 51,72 EUR).



Die Grundlage für die Sum-of-Parts-Bewertung ist der zum Bilanzstichtag 31.12.2022 von der MPH AG kommunizierte Aktienbestand an den gehaltenen börsennotierten Beteiligungen. Derzeit handelt es sich dabei um insgesamt 13,55 Mio. gehaltene Aktien an der M1 Kliniken AG, um 2,66 Mio. Aktien der CR Capital AG sowie um 0,02 Mio. Aktien der HAEMATO AG. Bei der CR Capital haben wir im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Researchstudie (siehe Studie vom 12.06.2023) einen fairen Wert von 62,08 EUR je Aktie ermittelt, was wir als Grundlage für die Sum-of-Parts-Bewertung der MPH AG heranziehen. Für die M1 Kliniken AG haben wir keinen aktuellen fairen Wert ermittelt, weswegen wir für die MPH-Bewertung Konsensschätzungen heranziehen. Im Durchschnitt sehen drei Research Häuser bei der M1 Kliniken AG ein Kursziel in Höhe von 10,83 EUR je Aktie. (Quelle: M1 Kliniken AG). Der faire Wert der HAEMATO AG liegt gemäß unserer zuletzt veröffentlichten Researchstudie (siehe Studie vom 14.07.2023) bei 30,75 EUR je Aktie.

Der faire Wert je MPH-Aktie beläuft sich gemäß

Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 69,59 EUR (bisher: 63,36 EUR). Der Anstieg gegenüber unserem bisherigen Bewertungsergebnis ist insbesondere auf den höheren Wertansatz der Beteiligung M1 Kliniken AG zurückzuführen, bei der die MPH AG eine höhere Beteiligungsquote aufweist. Ausgehend vom aktuellen MPH-Aktienkurs in Höhe von 15,40 EUR liegt weiterhin eine deutliche Unterbewertung und somit ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27393.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 21.07.2023 (07:34 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 21.07.2023 (10:00 Uhr)

