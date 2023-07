SAP-Calls mit 76%-Chance bei Kurserholung auf 125 Euro

Unterbrochen von einigen Korrekturen entwickelte sich der Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) seit dem vergangenen Herbst sehr positiv. Notierte die Aktie noch im September 2022 im Bereich von 80 Euro, so erreichte sie am 19.7.23 bei 129,54 Euro ein neues 12-Monatshoch. Da die Erlöse aus dem Cloudgeschäft im Vorquartal schwächer als erwartet ausgefallen waren, reagierte die Aktie am 21.7.23 auch wegen des schwächeren Ausblickes mit einem 5-prozentigen Kursrückgang.

Da die genannten Fakten nur eine vorübergehende Belastung für den Aktienkurs sein könnten und das aktuelle Kursniveau eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten könnte, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 150 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der jüngsten Verluste aufholen und zumindest auf 125 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1237835900, wurde beim SAP-Aktienkurs von 119,65 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro gehandelt.

Legt die SAP-Aktie in spätestens einem Monat 125 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,59 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,574 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,574 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV5DGG9, wurde beim Aktienkurs von 119,65 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 125 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,04 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,871 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,871 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC55U41, wurde beim Aktienkurs von 119,65 Euro mit 0,94 - 0,95 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,41 Euro (+48 Prozent) ansteigen.

ieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de