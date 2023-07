Die Kostad AG-Tochter Kostad Steuerungsbau GmbH hat 2022 die Kennzahlen deutlich gesteigert. Der Umsatz kletterte von 8,1 Mio. Euro in 2021 auf 12,9 Mio. Euro in 2022. Das EBIT wurde von 180.000 Euro auf nunmehr 1,15 Mio. Euro verbessert, der Jahresüberschuss liegt bei 799.000 Euro (gegenüber 88.000 Euro in 2021).

