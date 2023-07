Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat die Akquisition von Seven Refractories abgeschlossen. Seven Refractories, ein Spezialanbieter von Feuerfestmassen auf Aluminabasis, bedient laut RHI Magnesita-Aussendung Kunden in der Eisen- und Stahl-, Zement-, Aluminium- und Nichteisenmetallindustrie und weist in diesen Bereichen kontinuierliches Wachstum auf. Mit der Akquisition wird das globale Netzwerk von RHI Magnesita um rund 240 MitarbeiterInnen an drei Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie an Vertriebs- und Servicestandorten in Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und in Zypern erweitert. Die übernommenen Geschäftsbereiche von Seven Refractories erwirtschafteten im Jahr 2022 Umsätze von 105 Mio. Euro sowie einen Vorsteuergewinn von ...

