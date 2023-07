(shareribs.com) London 21.07.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas fester. Rohöl der Sorte Brent klettert wieder über die Marke von 80 US-Dollar. Marktteilnehmer setzen auf Stützungsmaßnahmen in China. Brent- und WTI-Rohöl haben ihre Seitwärtsbewegung in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Investoren setzen auf Konjunkturmaßnahmen in China und eine Verknappung des Angebots. China hat im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...