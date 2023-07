Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen an die US-Notenbank FED sind seit dem starken Nachgeben der Inflationsziffern in den USA zurückgegangen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dass die FED kommende Woche um 25 Basispunkte erhöhe, scheine zwar fix. Darüberhinausgehende Schritte seien momentan aber weitgehend in Frage gestellt. Wichtige Datenveröffentlichungen stünden bis zur Entscheidung am kommenden Mittwoch nicht auf der Agenda. Zwar sei der Aufwärtstrend noch aktiv, aber seit gestern Nachmittag habe EUR/USD deutlich korrigiert und im Low bei 1,1117 notiert. Dieser Trend würde sich erst drehen, sollte der Chartbereich 1,1090 / 1,1100 dauerhaft unterschritten werden. (21.07.2023/alc/a/a) ...

