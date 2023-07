Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Lonza (ISIN CH0013841017/ WKN 928619) meldete einen Umsatz von CHF 3.1 Milliarden und ein Umsatzwachstum von 3.2% AER (5.6% kWk), was einem zugrunde liegenden Umsatzwachstum von rund 10% (kWk) entspricht, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

