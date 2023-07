Der Automobilzulieferer Magna International wird 790 Millionen US-Dollar in drei neue Anlagen im US-Bundestaat Tennessee investieren, um die Produktion des nächsten elektrischen Pickup-Trucks von Ford zu unterstützen - unter anderem bei den Batteriegehäusen. Ford will in seinem Werk BlueOval City in Tennessee wie berichtet ab 2025 bis zu eine halbe Million vollelektrische Pickup-Trucks der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...