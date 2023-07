Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones stieg um 0,47 % auf 35.225 Punkte. Der US-Leitindex beendete damit den neunten Handelstag in Folge mit einem Plus und erreichte im Handelsverlauf ein neues 15-Monatshoch. Der marktbreitere S&P 500 gab dagegen um 0,68 % auf 4.534 Punkte nach. Noch stärker ging es für den Nasdaq 100 abwärts, der 2,28 % auf 15.466 Punkte verlor. Der Technologieindex wurde dabei von zwei Schwergewichten belastet: Netflix hatte am Vortag schwache Umsatzzahlen gemeldet und brach am Donnerstag um 8,4 % ein. Tesla hatte für das zweite Quartal zwar einen Rekordabsatz ausgewiesen, der aber auf Kosten der Marge ging, was die Börse gestern mit einem satten Minus von 9,7 % bestrafte. In Deutschland musste heute Morgen SAP nach einer Senkung der Jahresprognose einen Kursverlust von 5 % verbuchen. Bei dem IT-Konzern sollen die währungsbereinigten Cloud-Umsätze nur noch zwischen 23 und 24 % wachsen (zuvor 23 bis 26 %). Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,48 % bei 16.125 Punkten und bleibt damit oberhalb von 16.000 Punkten weiter in einer Seitwärtsbewegung.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





