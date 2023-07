Die Insolvenzverwaltung der ALNO AG informiert über den aktuellen Verfahrensstand: So informieren die One Square Advisory Services und Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Anleihevertreter der 8,5%-ALNO-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000 A1R1BR 4) über initial 45 Mio. EUR und der 14 Mio. EUR schweren 8,0%-Wandelanleihe 2014/19 (ISIN: DE000 A11QHW 7), dass der 11. Sachstandsbericht ...

