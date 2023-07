Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In diesem Segment Senior Unsecured macht sich die Sommerpause nun deutlich bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus würden sich die mit der Veröffentlichung der Quartalsberichte verbundenen Blackout-Perioden lähmend auf die Primärmarktaktivitäten von Banken auswirken. Lediglich die Bank of Cyprus habe eine Sub-Benchmarkanleihe im Preferred-Rang emittiert, und bei ansehnlichem Spread immerhin ein 2,7-fach überzeichnetes Orderbuch erreicht. ...

