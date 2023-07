Die Aktie von Bunker Hill Mining konsolidiert deutlich unter dem Jahreshoch. Dies bietet mutigen Investoren die Möglichkeit, günstig ein paar Stücke zu nehmen. Die Analysten sehen das Potenzial zum Verdoppler!

Derzeit viel Lethargie im Rohstoffsektor

So richtig viel ist in der zweiten Reihe der Rohstofffirmen derzeit nicht los. Ähnlich wie bei vielen Biotech-Unternehmen sind die Handelsumsätze niedrig. Und selbst Aktien von Firmen, die in absehbarer Zeit Cashflows erwirtschaften werden, werden niedrig bewertet (siehe hier). So baut Bunker Hill Mining (0,20 CAD; US1206132037) gerade seine erste Zink-Silber-Mine im US-Bundesstaat Idaho. Das kanadische Unternehmen will bereits im 2. Halbjahr 2024 in Produktion gehen. Die Finanzierung des Minenbaus hatte man erst im Frühjahr abgeschlossen (siehe hier). Somit steht dem Restart der historischen Mine wenig im Wege.

Historische Mine in den USA

Dabei hat das Management ganze Arbeit geleistet. 1891 ging die Bunker Hill-Mine ...

