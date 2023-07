Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Berichtswoche tagt das FOMC der FED, so die Analysten der Helaba.Voraussichtlich werde es am Mittwoch eine erneute Erhöhung des Leitzinskorridors um 25 Basispunkte auf 5,25% bis 5,50% beschließen. Das Kommuniqué dürfte nur wenig neue Erkenntnisse über die zukünftige Geldpolitik liefern. Vor sechs Wochen hätten die Mitglieder des FOMC mehrheitlich bis zum Jahresende zusätzlich zu diesem einen weiteren Zinsschritt avisiert. Ob dies die aktuelle Stimmung reflektiere, werde FED-Chef Powell vielleicht in der Pressekonferenz thematisieren. Grundsätzlich dürfte die Botschaft sein: "Der Zinsgipfel ist mehr oder weniger erreicht - aber garantieren können wir das nicht!" ...

