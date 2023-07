Der US-Batterieentwickler Sion Power hat mehr als 18.000 Muster seiner in Kooperation mit BASF entwickelten Lithium-Metallzellen namens Licerion gefertigt und zur Validierung an mehrere Elektroauto-Hersteller weitergegeben. Es handelt sich um mehrschichtige Zellen mit 6 bis 20 Ah Ladekapazität. Sion Power arbeitet bereits seit einigen Jahren an der Technologie, nun wird die Kommerzialisierung konkreter. ...

