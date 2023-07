Die Deutsche Bank, das größte deutsche Geldhaus, legt am 26. Juli Quartalsbericht vor. US-Bankbilanzen zeigen, wohin die Reise geht. Was sollen Anleger jetzt mit der Aktie machen? Große US-Banken wie JP Morgan, Bank of America oder Wells Fargo haben bereits ihre Quartalszahlen vorgelegt - und mit kräftig gestiegenen Nettozinserträgen die Börse überzeugt. Aus der Reihe schlägt ausgerechnet die früher erfolgsverwöhnte Investmentbank Goldman Sachs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...