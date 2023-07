Die 100%ige Tochter der Metalcorp, Steelcorp Industries, soll an die SBG Bauxite and Alumina gehen - und Anleiheinhaber am Erlös partizipieren. Steelcorp Industries, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Metalcorp Group, hat einen Kaufvertrag über den Verkauf von 95% ihrer Anteile an SBG Bauxite and Alumina, Luxemburg, unterzeichnet. SBG Luxemburg selbst hält rund 86% des Gesellschaftskapitals ...

