EQS-Ad-hoc: IKB Funding Trust I / Schlagwort(e): Sonstiges

IKB Funding Trust I: Mitteilung über Erwerb einer größeren Anzahl TPS durch emittentennahes Kreditinstitut



21.07.2023 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



IKB Funding Trust I WKN: 859275 ISIN: DE0008592759 Land (Country): Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) IKB Funding Trust I: Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 MAR IKB Funding Trust I / Mitteilung über Erwerb einer größeren Anzahl TPS durch emittentennahes Kreditinstitut 21. Juli 2023 Hiermit gibt die IKB Funding Trust I bekannt, dass folgende Tatsachen veröffentlicht werden: Mitteilung über Erwerb einer größeren Anzahl TPS durch emittentennahes Kreditinstitut Die IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft hat den IKB Funding Trust I am 30. Juni 2023 darüber informiert, dass sie am 2. Juni 2023 von einer Drittpartei Trust Preferred Securities am IKB Funding Trust I zum Nennbetrag von EUR 37.593.300 erworben hat. Berichtsart: Ad hoc Mitteilung (Ad hoc notification) Sprache: Deutsch Unternehmen: IKB Funding Trust I 1100 N. Market Street Wilmington, Delaware 19890 Vereinigte Staaten von Amerika Internet: http://ikb-funding-1.com/



Ende der Insiderinformation



21.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com