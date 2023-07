Berlin (ots) -Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt freut sich über einen Neuzugang zur Masthuhn-Initiative: Bei Vapiano wird spätestens ab 2026 nur noch Hühnerfleisch serviert, das den Kriterien der Initiative entspricht.Die Selbstverpflichtung von Vapiano gilt für alle europäischen Standorte des Unternehmens. Die Einhaltung der Standards wird das Unternehmen durch unabhängige Kontrollen sicherstellen lassen.Vapiano folgt mit dieser Entscheidung anderen großen Systemgastronomen wie L'Osteria, Pizza Hut und Domino's Pizza, die sich bereits der Masthuhn-Initiative angeschlossen haben und an der Umsetzung der Kriterien arbeiten. "Die Entscheidung von Vapiano sendet eine deutliche Botschaft an die Branche: Es ist an der Zeit, dass alle Unternehmen Verantwortung für die Lebensmittel übernehmen, die sie servieren", sagt Loretta Schulte, Projektmanagerin bei der Albert Schweitzer Stiftung. "Die Unternehmen, die sich noch nicht der Masthuhn-Initiative angeschlossen haben, sollten jetzt dringend nachziehen, um nicht den Anschluss zu verlieren."Die Selbstverpflichtung des Unternehmens finden Sie auf https://vapiano.com/sustainability.Über die Europäische Masthuhn-InitiativeAllein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 600 Millionen Hühner gemästet und getötet - das sind über 80 % aller geschlachteten Landtiere. Die meisten dieser Tiere wachsen so schnell, dass sie sich kaum auf den Beinen halten können. Die triste und enge Stallumgebung sorgt für zusätzliches Leid. Um dieses zu lindern, hat die Albert Schweitzer Stiftung mit anderen europäischen Tierschutzorganisationen die Europäische Masthuhn-Initiative (https://www.masthuhn-initiative.de) ins Leben gerufen, an der heute europaweit 35 Organisationen mitarbeiten. Die Initiative schreibt ihren Mitgliedern vor allem vor, in ihren Lieferketten die Überzüchtung der Tiere zu verringern sowie in den Ställen für mehr Platz, Licht und Abwechslung zu sorgen. Eine weitere wichtige Vorgabe ist eine zuverlässigere und weniger stressvolle Betäubung vor der Schlachtung.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür nutzt sie juristische Mittel und wirkt auf wichtige Akteure aus Wirtschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55647/5564184